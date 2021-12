Auto landet im Graben, Baum stürzt auf Straße

Ein Crash, der es in sich hatte, ereignete sich am Mittwochabend um 18.40 Uhr in Röthis. Dort war ein 45-jähriger Mann in seinem Pkw unterwegs, als er in einer Linkskurve von der schneebedeckten Fahrbahn abkam und den Graben hinunterstürzte. Dort krachte das Gefährt gegen einen Baum, der prompt abknickte und auf die Straße fiel.