Skibetreiber: „2G-Kontrollen funktionieren gut“

Ansturm auf der Planai

Auf der Planai herrschte bereits am vergangenen Wochenende ein regelrechter Ansturm - darauf reagierte man mit einem neuen Anstehkonzept, was am Feiertag bereits gut funktionierte, sagte Geschäftsführer Georg Bliem. „Die Leute, die anstehen, werden aufgeteilt: In jene, die bereits online ein Ticket gekauft haben und in jene, die erst eines kaufen müssen. Das ist zwar mit einem hohen Personalaufwand verbunden, aber funktioniert.“ Der Ansturm sei ungebrochen, bereits kurz nach 8 Uhr seien am Mittwoch die Leute bei minus zwölf Grad Schlange gestanden, am Vormittag waren mehr als 3500 auf den Pisten. Völlig unproblematisch laufen laut Bliem die 2G-Kontrollen: „Die Leute kommen gut vorbereitet, zücken gleich das Handy mit dem Green Pass.“ Und die FFP2-Maske werde auch als Kälteschutz verwendet.