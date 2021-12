Skisaisonkarten jetzt bis zu 48 Prozent billiger

80 Euro weniger in Kitzbühel

Knapp 80 Euro weniger sind es aktuell in Kitzbühel (714 statt 793 Euro, bis 20. Dezember). Rund 120 Euro weniger werden bis dahin für die Ski Alpin Card auch in Saalbach verlangt (629 statt 750 Euro). Am Dachstein West sind es wiederum 40 Prozent Rabatt bis 21. Dezember für Kinder (jetzt 139 Euro). Silvretta-Montafon ist noch bis 19. Dezember um 23 Prozent verbilligt.