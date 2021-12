Italien: Palmen & Olivenbäume versinken im Schnee

Von Norditalien bis in den Schweizer Kanton Tessin ist es am Mittwoch zu einem heftigen Wintereinbruch bis in tiefe Lagen gekommen. Die sonst so mediterrane Urlaubsregion versinkt im Schnee. Palmen und Olivenbäume sind dick verschneit. Das Italientief bringt am Donnerstag auch Schnee nach Österreich.