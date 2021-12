Auf Föhnsturm folgt die nächste Ladung Neuschnee

„Im Süden schneit es vor allem zum Abend hin intensiv. In der Nacht auf Donnerstag erfasst der Schneefall dann den Großteil Österreichs, wobei die größten Schneemengen weiterhin Osttirol und Kärnten sowie Richtung Vorarlberg zu erwarten sind“, so der Wetterexperte. Im Verlauf des Donnerstages lässt der Schneefall schließlich überall nach. Die Mengen an Neuschnee, die zusammenkommen, werden allerdings beachtlich sein. In Vorarlberg und dem Tiroler Oberland bzw. Tiroler Alpenhauptkamm wird seitens des Wetterexperten mit 15 bis 30 Zentimetern Neuschnee gerechnet, „bis zu 40 oder sogar 50 Zentimeter sind rund um den Arlberg in den Hochtälern möglich“, so der Meteorologe.