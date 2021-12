„RK1“-Nachtflug über die Alpen rettete Leben

Druckkammer in Graz defekt

Eigentlich werden verunfallte Taucher nach Graz geflogen. „Unsere Druckkammer ist im Moment außer Betrieb, es werden Reparaturen durchgeführt“, heißt es aus der Uniklinik in Graz. Und genau das machte den ungewöhnlichen Einsatz notwendig. Nachdem der Verunfallte zunächst nach Villach ins Krankenhaus gebracht wurde, entschieden die Ärzte und die Mannschaft des Rettungshubschraubers „RK1“ den 30-Jährigen nach Bayern in die Klinik Murnau zu fliegen.