Polizei schnappte Wolfsberger Einbrecher-Duo

Bereits am 22. November brachen die beiden Wolfsberger einen Baustellen-Container in Wolfberg auf. Die Beute waren damals mehrere Werkzeuge. Am Abend desselben Tages versuchte das Duo in Wolfsberg in geparkte Autos einzubrechen. Als die beiden Wolfsberger von Passanten dabei beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht.