Neun Drogenschmuggler in Vorarlberg festgenommen

Messerattacke in Tanke geklärt

Am 5. November dann der nächste Schlag: Ein 36-jähriger Österreicher wurde dabei erwischt, als er mit 40 Gramm Heroin von der Schweiz nach Österreich einreiste. Auch eine verbotene Waffe hatte er dabei. Im Zuge der Einvernahme gestand der Verdächtige, insgesamt 1800 Gramm Heroin nach Österreich geschmuggelt zu haben. Die Hälfte davon hatte er bereits verkauft. Den Rest soll er selbst konsumiert haben. Nur wenige Minuten später wurde ein Pärchen, beide 37 Jahre alt, in Lauterbach festgenommen. Sie gaben schließlich zu, die Drogen für den 36-Jährigen portioniert, abgepackt und beschriftet zu haben. Zudem gab der 37-Jährige an, nur wenige Tage vor der Verhaftung in einer Bregenzer Tankstelle eine Messerattacke auf einen 28-jährigen Mann ausgeführt zu haben.