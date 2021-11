Manson sperrte Frauen in schalldichte Kammern

Frauen in Apartment misshandelt

Die Existenz dieser Folterkammer sei allseits bekannt gewesen, Manson habe diese sogar einmal in einem Interview erwähnt, heißt es weiter. Damals habe er gesagt: „Wenn jemand böse ist, kann ich ihn dort einsperren und es ist schalldicht.“ Niemand habe aber jemals etwas dagegen unternommen, so der Vorwurf.