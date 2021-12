Der „weiße Tod“ fordert in Salzburg seinen Tribut

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu dramatischen Lawinenunglücken - etwa am 19. Februar 1916. Österreich befand sich mitten im ersten Weltkrieg. Um im alpinen Gelände in den Einsatz geschickt werden zu können, übten 315 Soldaten der k.u.k. Monarchie in Mühlbach am Hochkönig mit Skiern. Eine Lawine verschüttete 245 Soldaten. Knapp 60 Personen starben. Dieses Unglück gilt bis heute als der schlimmste Alpin-Unfall in Salzburg.