„Burschen waren ohne Atemhöhlen chancenlos“

KTM-Motocross-Ass starb bei Schneebrett-Unglück

Drei junge Männer aus Oberösterreich (19 & 24) gerieten unter die Schneemassen – darunter auch KTM-Motocross-Ass und WM-Lauf-Sieger Rene Hofer. Zwei von ihnen wurden erst in vier Metern Tiefe aufgefunden – der Letzte um 17.15 Uhr. Er hatte kein Lawinenverschütteten-Suchgerät und musste per Sonden geortet werden. „Eine dramatische Situation, die tief verschütteten Burschen hatten ohne Atemhöhle keine Chance“, sagt Bergrettungsarzt Joachim Schiefer, der die Männer versorgte. Jener junge Oberösterreicher, der am Berg reanimiert werden konnte, verstarb am Abend im Krankenhaus Klagenfurt, zwei weitere Geher wurden verletzt. „Er hatte eine Atemhöhle und zumindest eine Chance gehabt“, sagt Schiefer.