Triebschnee wurde Tourengehern zum Verhängnis

Am frühen Samstagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Lawinenabgang in Tweng: Eine junge, elfköpfige Skitourengruppe trat auf der Lackenspitze ein Mega-Schneebrett ab. Zwei der Wintersportler konnten nur mehr tot geborgen werden. Der dritte Verschüttete verstarb am Abend in einem Klagenfurter Spital.