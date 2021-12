Motocross-Jungstar und zwei Freunde getötet

Talent am Weg zum Weltmeister

René Hofer wurde schon als „nächster Motocross-Weltmeister“ gehandelt, holte bereits 2016 Junioren-Weltmeister der 85 Kubikzentimeter-Klasse. 2017 wechselte der junge Mühlviertler in die EMX125 und wurde Fünfter, ein Jahr später startete er erneut in der Europameisterschaft, hatte aber Verletzunspech und wurde 2019 Gesamtvierter der EMX250, hatte erste WM-Einsätze. Im Jahr 2020 debütierte er in der MX2-WM als KTM-Werksfahrer, musste aber wieder lange verletzungsbedingt pausieren. 2021 erfolgte der endgültige sportliche Durchbruch des Mühlviertlers. Beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel stand er zum ersten Mal Karriere auf dem Podium und am 27. Oktober konnte er in Pietramurata sogar seinen ersten MX2-Grand-Prix-Sieg feiern. Er beendete die WM-Saison 2021 auf dem sechsten Gesamtrang.