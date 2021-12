Lawine löschte das Leben von drei Freunden aus

Drei junge Leben ausgelöscht in einem Moment, in dem sie das Leben genießen wollten. In Alberndorf, Gaspoltshofen und Sipbachzell wird um René Hofer (19), Michael Weissmann (19) und Bastian Wolf (24) getrauert. Sie wurden unter der Lawine von Tweng in Salzburg begraben. Hofer war ein talentierter Motocross-Fahrer.