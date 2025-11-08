Zwei Verletzte bei Pkw-Crash im dichten Nebel

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es Freitagabend im dichten Nebel auf einer Gemeindestraße in Seekirchen. Einer der beiden Lenker saß betrunken am Steuer. Beide sind verletzt.
Einer der beiden Lenker kam auf der Gemeindestraße Mödlham bei schlechter Sicht von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenseite. Der genaue Hergang muss erst geklärt werden.
Bei beiden Beteiligten wurde ein Alkotest durchgeführt. Bei der 77-jährigen Frau war das Ergebnis negativ. Der 46-jährige Lenker hatte 1,44 Promille Alkohol im Blut. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Eine Anzeige folgt.
Beide Unfallwracks mussten abgeschleppt werden. Der 46-Jährige wurde verletzt und von der Rettung vor Ort erstversorgt. Die 77-Jährige musste ins Spital.
