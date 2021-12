Blitz-Coup: Bande knackte Bankomat in drei Minuten

Dieser Beutezug war wohl genau geplant: Drei Unbekannte drangen mitten in der Nacht in eine Bankfiliale in Hadres im Bezirk Hollabrunn ein und schweißten den Bankomaten auf. In der Nacht darauf schlug offenbar dieselbe Bande in Unterretzbach zu. In diesem Fall flüchteten die Täter jedoch ohne die Geldkassetten.