Rechter Kandidat Zemmour bei Auftritt verletzt

Schafft es Zemmour in Stichwahl?

Zemmour mischt seit Wochen den Vorwahlkampf in Frankreich auf. Dem früheren Journalisten, der aus einer algerisch-jüdischen Familie stammt, werden Chancen eingeräumt, es anstelle der Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron zu schaffen. In den Umfragen hatte er Le Pen, die 2017 in der Stichwahl dem Zentrumspolitiker Macron unterlag, zeitweise überholt. Zuletzt geriet seine Kampagne aber ins Stocken. Der Publizist vertritt teils extrem migrationsfeindliche und nationalistische Positionen und wurde deshalb bereits zweimal wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt.