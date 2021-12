Kärntner Unternehmen blicken vorsichtig in Zukunft

Die jüngste Umfrage des Kärntner Konjunktur- und Wirtschaftsbarometer ergibt, dass die Kärntner Unternehmen positiv in die Zukunft blicken. „Es herrscht ein vorsichtiger Optimismus in allen heimischen Branchen“, erklärt der Kärntner Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Das bestätigen auch die Zahlen. „Zwei Drittel der Unternehmen sehen für sich gleichbleibend gute Geschäftsaussichten“, sagt Christoph Schneider, Leiter der Abteilung für Wirtschafts- und Handelspolitik in der Wirtschaftskammer.