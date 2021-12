Salzburger nehmen üppige To-go-Angebote voll an

Das Drei-Hauben-Lokal Paradoxon ist selbst überrascht: An Sonntagen bietet das Nobellokal aktuell feinste Pizzen nach neapolitanischem Rezept an. Gestern war man in Nonntal bereits früh am Nachmittag fürs Abendgeschäft mit 100 vorbestellten Stück restlos ausgebucht.