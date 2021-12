ÖSV-Frauenstaffel in Östersund als 17. überrundet

In Schweden ging am Sonntagnachmittag noch das Verfolgungsrennen der Männer in Szene. In der Staffel am Samstag war das ÖSV-Team ebenfalls nur auf Platz 17 gelandet. Auch in der Verfolgung ist mit Simon Eder auf Startplatz 27 mit 1:20 Minuten Rückstand kein Spitzenplatz möglich. Felix Leitner liegt noch weiter zurück.