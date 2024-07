Dank Wild Card: Hirscher darf in Sölden starten!

Nach dem Frühjahrs-Meeting der FIS in Portoroz hatten die Athletensprecher Verena Stauffer und Daniel Yule den FIS-Renndirektor Markus Waldner mit der Idee einer Wild Card konfrontiert. Natürlich inspiriert von dem Comeback-Plan von Marcel Hirscher. Solche „Freikarten“, so wurde argumentiert, gäbe es schließlich in anderen Sportarten auch.