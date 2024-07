Ein zahmer Marcel Hirscher? Die Ski-Welt zweifelt

FIS-Sommerrennen

Marcel wischt solche Argumente weg: „Fünf Jahre Pause! Ich bin nicht mehr der, der ich war.“ Die Weltrangliste unterstreicht diesen Satz: In Neuseeland steigt Hirscher als Nummer 693 im Riesentorlauf und als 300 im Slalom wieder ein. Da braucht’s bei den FIS-Sommerrennen auf der anderen Seite der Weltkugel wohl (zwei) Siege. Marcel nickt: „Ich weiß nicht, ob ich je wieder in die Situation komme, wieder ein Weltcup-Rennen gewinnen zu können.“ Was der Konkurrenz nicht mehr als ein müdes Lächeln entlockt.