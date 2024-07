Doping- Eklat: Walijewa bekommt Gold nicht zurück!

„... die so lange auf ihre Medaillen warten mussten!“

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) kündigte an, dass in Kooperation mit den Nationalen Olympischen Komitees der USA und Japans die nachträgliche Sieger-Ehrung bei den Olympischen Spielen in Paris vorgenommen werden soll. „Wir sind glücklich darüber, dass wir diese Möglichkeit den Sportlern und Teams anbieten können, die unglücklicherweise so lange wegen des juristischen Prozesses auf ihre Medaillen warten mussten“, teilte das IOC mit.