Liensberger  spielt Harfe für unsere Olympioniken

„Ich hoffe, wir werden unsere Hymne diesmal wieder hören, wenn es morgen mit den Olympischen Spielen in Paris losget“, schreibt Liensberger auf Instagram neben ein Video, das sie dabei zeigt, wie sie auf der Harfe Österreichs Bundeshymne spielt.

„Ich freue mich ganz besonders für die 81 österreichischen Athleten von @olympic_team_austria, die uns in Paris vertreten. Genießt’s die Stimmung, bringt’s was Zählbares mit und bleibt’s vor allem gesund!“