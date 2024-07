„Ich wünsche mir das bei meinem Abschied auch“

„Ich habe natürlich mitgefühlt“

Dominic Thiem ist bereits aus dem Turnier ausgeschieden, er wurde für sein Lebenswerk hier in Kitzbühel geehrt. „Ich habe natürlich sehr mitgefühlt. Jeder Abschied – egal, wie groß und ruhmreich dieser ist – ist immer ein zu Ende bringen einer Ära bzw. einer Karriere. Ich glaube, dass ihm der Rückhalt der Fans hier vor Ort viel gegeben hat. Es ist schön zu sehen, dass es Sportler gibt, die in Österreich so ein Standing haben und so viele Leute mitziehen. Es ist auch schön zu sehen, dass diese Leute einen dann mit so einer Energie verabschieden können. Ich wünsche mir das bei meinem Abschied dann auch“, schildert der Profi-Snowboarder.