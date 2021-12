VSV und KAC sind auf Floorballaugenhöhe

Kärntnerisches Statement und Jugendarbeit

Auf Augenhöhe begegnen sich die beiden Unihockey-Vereine aber auch beim Thema Jugendarbeit. Mack: „Auf spielerische Weise stecken wir die Jüngsten schnell mit unserer Begeisterung an. Am Anfang steht ganz klar Spaß an der Bewegung im Vordergrund.“ Kanduth: „In unserem Floorball-Kindergarten legen wir die Basis für den Erfolg der kommenden Jahre. In den letzten 60 Meisterschaften gingen 58 Titel entweder an uns oder an den KAC. Das ist ein kärntnerisches Statement!“