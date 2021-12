Christian Baha: Eine Frage der (L)ehre

Ehre, wem Ehre gebührt. Estland, das kleine 1,3-Millionen-Einwohner-Land, setzt nicht nur auf Innovation und die höchste Start-up-Dichte weltweit, sondern vor allem neue Maßstäbe in Sachen (Aus-)Bildung. In der PISA-Studie, die alle drei Jahre die Leistungen der Schulen vergleicht, liegen die Esten auf Platz 1. Dabei wenden sie für diese Top-Position, in Relation zur Population, nur halb so viel Geld auf wie Österreich.