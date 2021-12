Lebende Christbäume sind jetzt im Trend

„Wir hängen extra Betriebsanleitungen zur Pflege an den Baum“, sagt Klaus Struber-Schwaighofer von der Gärtnerei Schwaighofer in Saalfelden. Rund 15 Prozent der verkauften Weihnachtsbäume in seinem Betrieb sind lebende Bäume. Kaum einer ist größer als 1,20 Meter, sonst ist den Kunden der Topf zu groß oder der Baum zu teuer. Weiters sollte man darauf achten, lokal zu kaufen. Topf-Bäume vom Diskonter stammen oft aus Dänemark oder den Niederlanden. Das zeigt sich zwar beim billigeren Preis, wirklich nachhaltig ist das aber nicht.