Gruft: „Jetzt beginnt die härteste Zeit im Jahr“

Mit der Hilfe einer Sozialarbeiterin hat sie es dann geschafft, nicht auf der Straße zu landen. Herr Morsi (55) ist eigentlich schon in Pension, will aber noch immer aktiv sein und arbeitet deswegen noch sehr regelmäßig mit. Auch er ist ein ehemaliger Klient, konnte aber erfolgreich in eine eigene Wohnung vermittelt werden.