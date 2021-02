Obdachlosen machen eisige Temperaturen zu schaffen

Auf der Straße zu leben, kann in der kalten Jahreszeit bei Temperaturen unter Null schnell gefährlich und lebensbedrohlich werden. Damit obdachlose Menschen im Ernstfall die nötige Hilfe erhalten, gibt es in nahezu allen österreichischen Hauptstädten so genannte Kältetelefone. Dort kann sich jeder melden, wenn ihm ein Schlafplatz eines Obdachlosen auffällt.