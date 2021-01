180 Schachteln Kleidung für Obdachlose gesammelt

So geht Mitmenschlichkeit! Mehr als 300 Jugendliche aus 26 Gemeinden beteiligten sich an der Aktion „Landjugend schenkt Wärme“. Decken, Jacken und Schlafsäcke wurden gesammelt, um so Obdachlosen und Menschen in Armut das tägliche Leben im kalten Winter ein kleines bisschen zu erleichtern...