Geimpfte: Wo bleiben die vielen Vorteile?

Hinter den Kulissen scheint es eine ausgemachte Sache zu sein, dass die Gastronomie erst nach Weihnachten wieder aufsperren darf. Ein Umstand, den der bekannte Gastronom Mario Plachutta nicht nachvollziehen kann: „Wir kontrollieren konsequent, und unser Personal ist geimpft. Dazu kommt, dass Studien gezeigt haben, dass solche Restaurants keine Cluster aufweisen, warum also dürfen wir nicht wie der Handel öffnen?“ Ähnlich sehen es andere Gastronomen, die Covid ernst nehmen: „Wo bleibt der Vorteil für die Geimpften, der so schön in die Auslage gestellt wurde?“