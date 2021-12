Corona: Tiroler Wirte pochen auf planbare Politik

Das Mitarbeiter-Problem sprach auch Anna Kurz vom „Fire and Ice“ in Ischgl an: „Wir haben nun seit 20 Monaten geschlossen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen nicht mehr, was wir den Politikern glauben können. Nicht nur die Gäste wandern nach Südtirol und in die Schweiz ab, auch unsere Mitarbeiter. Die Situation ist dramatisch!“