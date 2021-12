Eisenbahnstrecke zwischen Laos und China eröffnet

Zur feierlichen Eröffnungszeremonie in Vientiane fuhr ein Hochgeschwindigkeitszug in den Farben der laotischen Flagge Richtung Vang Vieng, zahlreiche Vertreter der Regierung schwenkten Fähnchen auf dem roten Teppich. In Kunming startete gleichzeitig ein Zug Richtung Laos. Chinas Präsident Xi Jinping übermittelte seine Glückwünsche per Video.