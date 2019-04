Neue Seidenstraße: Kurz fordert „Verkehrsregeln“

Die Eisenbahnzüge auf der neuen Seidenstraße kommen voll zu uns und fahren halb leer zurück. China hat an ganz anderen Produkten Bedarf, nämlich aus dem Internet: Schlüsseltechnologien, um Europa mit einer strategischen Digitaloffensive zu überholen.

Derzeit ist der chinesische Markt nicht vollständig geöffnet. Es gibt Druck auf Unternehmen, die dort investieren, es gibt keine gleichen Bedingungen wie für chinesische Investoren in Europa, und da muss sich China bewegen. Wir werden als Staaten der Europäischen Union den Seidenstraßen-Gipfel in Peking auch zum Anlass nehmen, um unsere Vorstellungen wieder und noch stärker zu deponieren. Ich habe schon die Hoffnung, dass mit einer wachsenden Mittelschicht Qualitätsprodukte aus Europa und aus Österreich mehr und mehr an Attraktivität gewinnen. Das beginnt bei Nahrungsmitteln, die wir in unglaublicher Qualität produzieren, österreichischem Wein und Delikatessen, Fleisch und anderem, was nach China exportiert werden kann. Bis hin zu Technologien wie im Bereich der erneuerbaren Energie, wo es in China sehr viel Bedarf gibt. Der Absatzmarkt China ist ein großer. China ist für uns auch ein großer Markt, was den Tourismus in Österreich betrifft. Die Zahl der chinesischen Touristen, die nach Österreich kommen, explodiert.