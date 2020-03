Corona: Westen Österreichs beendet die Skisaison

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern - jetzt ist es endgültig fix: Im Westen Österreich wird am Wochenende vorzeitig die Skisaison beendet. Nach Tirol und Salzburg hat am Donnerstagabend auch das Land Vorarlberg verkündet, dass - angesichts der Coronakrise - am Sonntag der Liftbetrieb und am Montag jener der Beherbergungsstätten endet. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatte die Regierung zuvor neue Maßnahmen präsentiert. Laut einer jüngsten Berechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) steckt ein Infizierter im Schnitt 1,62 weitere Personen an.