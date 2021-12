Eisbullen können wieder aus dem Vollen schöpfen

„Der Verlauf war symptomlos, ich fühle mich sehr gut“, sagt der Tiroler, der betont: „Der Gegner ist egal, wichtig ist nur, dass ich spielen kann. Was fürs ganze Team gilt, wie auch, dass alle gesund bleiben.“ Goalie Lamoureux ist nach drei Monaten wieder im Kader. „Ich genieße es mit den Jungs in der Kabine und dass ich auf dem Eis stehe“, strahlt „JP“, der heute gegen Pustertal als Backup auf der Bank sitzt, Sonntag gegen Innsbruck sein Comeback gibt. Was nicht mehr über den kostenlosen Bulls-Livestream zu sehen ist – der Liga-Vertrag mit Puls 24 lässt es nicht zu.