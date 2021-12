Inflationsrate in Türkei steigt auf über 21%

Heftige Proteste und Forderung nach Neuwahlen

Mit dem vierten Anstieg in Folge erreichte die Teuerungsrate im November 21,3 Prozent, wie das türkische Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte. Zuletzt war die Inflationsrate Anfang 2019 über der Marke von 20 Prozent gelegen. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 19,9 Prozent betragen, in Ankara und Istanbul kam es bereits zu heftigen Protesten (siehe Video oben), auch Neuwahlen werden von Demonstranten verlangt.