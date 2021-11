Finanzkrise: Türkei bietet Kirchen zum Verkauf an

In ihrer akuten Finanzkrise beginnt die Türkei, christliche Gotteshäuser aus dem Besitz anerkannter kirchlicher Gemeinden zum Verkauf anzubieten. Darunter befinden sich etwa eine griechisch-orthodoxe Basilika im westtürkischen Bursa und eine syrisch-orthodoxe Kirche in Mardin - geeignet zur „touristischen Verwendung“ - in der Südosttürkei. Erstere wird um 6,3 Millionen türkische Lira (rund 441.000 Euro) angeboten. Das syrische Gotteshaus in Mardin ist etwas teurer und für 7,25 Millionen Lira (rund 507.500 Euro) zu haben.