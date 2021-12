„Baldiger Gipfel“ mit Biden und Putin

„Es ist wahrscheinlich, dass die Präsidenten in naher Zukunft direkt miteinander sprechen werden“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag am Rande eines OSZE-Gipfels in Stockholm. Zuvor hatte bereits der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow laut russischen Nachrichtenagenturen erklärt, der Kreml hoffe auf einen „Kontakt“ der Staatschefs in „den nächsten Tagen“. In welcher Form der Austausch stattfinden soll, sagte Rjabkow nicht. Russische Offizielle sprachen laut örtlichen Nachrichtenagenturen jedoch von einem möglichen virtuellen Gipfeltreffen.