Russische Truppenbewegungen: NATO im Krisenmodus

Die NATO geht wegen der russischen Truppenbewegungen unweit der Grenze zur Ukraine in den Krisenmodus. Die Lage werde nunmehr nicht nur beobachtet, es würden auch Maßnahmen in Gang gesetzt, signalisierte der geschäftsführende deutsche Außenminister Heiko Maas am Dienstag bei einem NATO-Treffen in Lettlands Hauptstadt Riga. Ziel sei, zu einem gemeinsamen Lagebild zu kommen und Reaktionsmöglichkeiten zu entwickeln.