Russische Polizei: 3 ukrainische Spione in Haft

US-Außenminister: „Beweise für Militäroperation“

Am Rande der Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eurpa in Stockholm wollen sich US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow zu einer Unterredung treffen. Thema der Zusammenkunft wird der Ukraine-Konflikt sein. Blinken sprach am Mittwoch beim Treffen der NATO-Außenminister in Riga von „Beweisen“ für die Destabilisierung und sogar Militäroperationen im Nachbarland und drohte Moskau für den Fall eines Angriffs mit scharfen US-Wirtschaftssanktionen.