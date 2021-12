Die „Bad Boys“ müssen ohne Fans gegen Graz ran

Heute um 19 Uhr zum Rückrundenstart gegen den Neunten aus Graz gibt es erstmals in dieser Saison ein Geisterspiel in der Sporthalle am See. Dabei trifft Hard-Kreisläufer Lukas Schweighofer auf seine ehemaligen Kollegen, die ebenfalls ordentlich zupacken können (56 Zeitstrafen). „Seit langer Zeit trainierten wir wieder einmal komplett“, kündigte Huemer ein Antreten in Bestbesetzung an.