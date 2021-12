Da kommt es vielleicht gerade noch in letzter Minute, wenn Wilfried Haslauer wieder zu seiner früheren Form zurück findet. Gestern hat der Landeshauptmann endlich Fehler im Management der Pandemie eingestanden. Das könnte ein Hinweis auf Erkenntnis sein. Jetzt müssen freilich noch die Konsequenzen gezogen werden: Inhaltlich und möglicherweise auch personell. Wohin falsch verstandene Loyalität führen kann, wird an den Vorgängen in der Führung der Volkspartei in Wien gerade sichtbar.