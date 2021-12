Wild wuchernder Verkehr verschlingt unsere Äcker

Untermauert wird die Verteidigung der Absage so ziemlich aller größerer Projekte mit – aus Sicht der Umweltschützer – dramatischen Zahlen. Demnach wurden dem Verkehr bereits insgesamt 2080 Quadratkilometer Heimat geopfert, eine Steigerung von 460 Quadratkilometer seit 1990. Diese Zahl beinhaltet freilich auch die für Parkplätze und diverse Raststätten benötigten Böden. „Mit einer Straßenlänge von 15 Metern pro Kopf sind wir führend in Europa. Damit muss jetzt Schluss sein. Denn in der Vergangenheit wurden durch Zersiedelung und Asphaltbänder viel zu viele fruchtbare Grünreserven zerstört“, heißt es in einer Erklärung von Dr. Kurt Weinberger (Hagelversicherung) und Michael Schwendinger (VCÖ) zum Weltbodentag.