Fast 40.000 Hektar Fläche bereits verbaut

Riesige Gewerbeparks als Problem

„Mit Bauprojekten in Schutzgebieten und unzähligen Gewerbeparks wurden bisher landesweit 39.300 Hektar zubetoniert“, kritisiert Schachinger. Damit einhergehend werden Straßen, die zu den neuen Bauten führen, benötigt, die wiederum weitere Böden versiegeln. Hier ist das Burgenland mit 31,1 Metern pro Kopf österreichweit trauriger Spitzenreiter. „Anlässlich des Bodenschutz-Gipfels am Mittwoch fordern wir einen verbindlichen Bodenschutzvertrag für ganz Österreich mit Höchstgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen“, so die Umweltexpertin.