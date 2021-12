Politisches Kurz-Comeback nahezu ausgeschlossen

„Zudem bescheinigen die Umfragen Kurz und der ÖVP einen desaströsen Weg. In der ÖVP wird es zu einem ,back to the roots‘ kommen, der türkise Schleier wird sich bald lichten“, so Vogl weiter. Mit dem Ende der Ära Kurz werde eine große Zäsur innerhalb der ÖVP stattfinden. Die ÖVP tue gut daran, sich neu aufzusetzen. Denn: „Es kommen definitiv die nächsten Chats und der U-Ausschuss, wo es nur um die ÖVP geht ...“