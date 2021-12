Experten: Kurz sorgte international für Beachtung

Fehlende Fortschritte in Asylpolitik

Nach Ansicht des EU-Experten Stefan Lehne habe sich Kurz zwar „oft als glühender Europäer bezeichnet. Er war in Wirklichkeit ein moderater EU-Skeptiker.“ Der Ex-Kanzler sei „Vorläufer einer deutlich restriktiveren Migrationspolitik“ gewesen, „da war er in der Avantgarde dabei“. Er macht Kurz durch seine „Totalverweigerung“ in der Quotenfrage aber auch „mitverantwortlich“ für die fehlenden Fortschritte in der europäischen Asylpolitik.