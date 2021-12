„Schattenkanzler“ ist das Wort des Jahres 2021

„Eli, es ist vorbei!“

Ebenfalls sehr knapp ging die Abstimmung zum Spruch des Jahres aus. 4566 von 11.992 abgegebenen Stimmen hievten „Eli, es ist vorbei!“ auf Rang eins in dieser Kategorie. Dabei handelt es sich um den Ausspruch von Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz an Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ Ex-Bundeskanzler Kurz nach dessen Rücktritt verteidigt hatte. Nur 34 Stimmen weniger entfielen auf „Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht: Was ist denn jetzt schon wieder passiert?“ - eine Feststellung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Fernsehansprache am 8. Oktober zur Regierungskrise.