Vom Mordermittler zum neuen Geheimdienst-Chef

Waldviertler Sohn eines Gemeindearztes

Im Waldviertel als Sohn eines Gemeindearztes geboren, hat es Haijawi-Pirchner schon früh in den Polizeidienst verschlagen. Nach der Grundausbildung wurde er dem Gendarmerieposten in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg zugeteilt. Es folgten weitere Stationen bei der Kriminalpolizei, als stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Schwechat, bei der Flughafenpolizei sowie kurzzeitig sogar beim BVT. Als Mordermittler war er an den großen Kriminalfällen der Neuzeit beteiligt – etwa im Fall Fritzl oder Julia Kührer.